ТАСС: В ДНР практически полностью уничтожена 67-я бригада ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками практически полностью уничтожена 67-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), в состав которой входят участники ряда запрещенных в России террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, личный состав подразделения был почти полностью уничтожен во время боев на южнодонецком направлении. Он также отметил, что оставшийся состав бригады недееспособен.

«От 67-й бригады осталось менее 20 процентов. Личный состав украинское командование уничтожило в бесконечных попытках удержать оборону на южнодонецком направлении», — рассказал представитель силовых структур.