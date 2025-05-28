Стало известно о службе братьев расправившегося со сверстниками подростка на СВО

Daily Storm: Братья расправившегося со сверстниками подростка ушли на СВО

Братья подростка из Байкальска, который устроил массовую расправу над сверстниками из-за неразделенных чувств, ушли на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил Daily Storm глава городского поселения Василий Темгеневский. Его слова приводит Telegram-канал издания.

О нападении подростка на сверстников стало известно утром 28 мая.

Компания отдыхала на даче. По информации издания, злоумышленник набросился на друзей, после того как его ухаживания отвергла одна из девушек. Затем он поджег дом, но выбраться из него не смог.

Жертвами подростка стали четыре человека. Его самого также не удалось спасти. Возбуждено уголовное дело, на месте работают сотрудники Следственного комитета. В Байкальске объявлен трехдневный траур.