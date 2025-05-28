Трамп назвал условие получения Канадой бесплатного доступа к «Золотому куполу»

Трамп: Канада получит «Золотой купол» бесплатной, если станет частью США

Канада получит доступ к системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», если станет частью США. Такое условие назвал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашего замечательной системы "Золотой купол", что это обойдется в 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но не равной нацией. Но это будет стоить ноль долларов, если они станут нашим ценным 51 штатом», — написал Трамп.

Президент США отметил, что сейчас Канада «оценивает предложение».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что планы США по созданию системы ПРО в рамках проекта «Золотой купол» не являются поводом для паники. При этом он подчеркнул, что Москва рассматривает проект как дестабилизирующий фактор в международных делах.