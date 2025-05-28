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13:35, 28 мая 2025Мир

Ушаков отреагировал на критику Трампа в адрес Путина

Ушаков: Трамп много чего говорит, в Кремле все это отслеживают
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Белого дома Дональд Трамп много чего говорит, в Кремле отслеживают все подобные заявления. Таким образом помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков прокомментировал слова американского лидера о том, что Владимир Путин якобы «играет с огнем», видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Там много чего президент Трамп говорит, мы со своей стороны, естественно, все это читаем, отслеживаем. Но мы во многом приходим к выводу о том, что Трампа недостаточно информируют о том, что на самом деле происходит в контексте конфликта на Украине», — указал представитель Кремля.

Ушаков допустил, что американский лидер не получает достаточное количество информации о том, какие участившиеся и террористические атаки проводят Вооруженные силы Украины (ВСУ) против мирных российских граждан. По его словам, Трамп знает только какие меры предпринимает Москва в ответ на действия Киева, до конца не понимая то, что Российская армия осуществляет удары «исключительно по военным объектам».

26 мая Трамп заявил, что недоволен действиями Путина, касающихся ночных ударов по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.

Вот это да!
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