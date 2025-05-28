В Белом доме заявили о планах по накоплению резерва биткоина

Белый дом планирует накопить большой резерв биткоина. Об этом заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс во время выступления на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, трансляция которого велась на YouTube.
Уточняется, что американская администрация не собирается продавать ни одной единицы этой криптовалюты.
В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что в сети официально была запущена эмиссия его собственной криптовалюты под названием «мемкоин».
В начале декабря 2024 года американский глава поздравил владельцев биткоина с рекордным подорожанием криптовалюты. При этом он призвал «не благодарить его за случившееся».