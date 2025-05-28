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08:22, 28 мая 2025Экономика

В Белом доме заявили о планах по накоплению резерва биткоина

Директор по цифровым валютам Хайнс: США захотели накопить резерв биткоина
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Белый дом планирует накопить большой резерв биткоина. Об этом заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс во время выступления на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, трансляция которого велась на YouTube.

Уточняется, что американская администрация не собирается продавать ни одной единицы этой криптовалюты.

В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что в сети официально была запущена эмиссия его собственной криптовалюты под названием «мемкоин».

В начале декабря 2024 года американский глава поздравил владельцев биткоина с рекордным подорожанием криптовалюты. При этом он призвал «не благодарить его за случившееся».

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