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03:41, 28 мая 2025Мир

В Британии заявили об опасной ситуации на Украине из-за финансов

Telegraph: У Украины нет иностранного финансирования на следующий год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Украина находится в опасной ситуации из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке страны в 2026 году. Об этом написало издание Telegraph.

«У нас достаточно обязательств до конца этого года, в основном со стороны ЕС. Но на следующий год существует значительная неопределенность. Нет обязательств, которые гарантировали, что мы сможем пережить следующий год», — цитируют журналисты слова украинского экономиста Юрия Гайдая.

В материале также упоминается, что бюджет Украины чуть более чем на половину состоит из иностранного финансирования. Без помощи Запада Киев столкнется с огромными трудностями, считают эксперты.

Ранее политолог Александр Камкин рассказал, что Европа не справится с нынешним объемом поддержки Украины без США, но Европейский союз сегодня активно строит новые оборонные заводы.

До этого газета The New York Times написала, что разногласия между Штатами и странами Европы по вопросам поддержки Украины могут обостриться в июне. Речь идет о предстоящих саммитах «Большой семерки» (G7) и НАТО.

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