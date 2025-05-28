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12:10, 28 мая 2025Путешествия

В Европе призвали полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Postimees: Латвия призвала Европу прекратить выдачу шенгенских виз россиянам
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

В Европе призвали полностью прекратить выдачу шенгенских виз российским туристам по соображениям безопасности. С такой идеей выступила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает Postimees.

Уточняется, что Эстония сразу же приступила к рассмотрению предложения Латвии. Директора Департамента по связям с прессой эстонского МИД Керстин Мересма заявила, что въезд граждан России и Белоруссии в Шенгенскую зону никак не оправдан в ситуации продолжающейся специальной военной операции на Украине.

«Мы должны продолжать повышать цену войны для России и изолировать ее на международном уровне до тех пор, пока продолжается агрессия в сторону Украины. А не облегчать ее гражданам доступ к свободному и демократичному миру, чтобы они наслаждались тем, что пытаются отнять у Украины», — заключила Мересма.

Ранее сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию. Власти захотели запретить гражданам ездить в так называемые страны-агрессоры из-за риска «вербовки для шпионажа», а также возможных нарушений прав человека.

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