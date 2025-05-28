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09:00, 28 мая 2025Наука и техника

В Китае оценили угрозу от американских B-52 и F-35

NI: В Китае признали американский бомбардировщик B-52 большей угрозой, чем F-35
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Airman 1st Class Victor J. Caputo - US Air Force / Wikimedia

Аналитики из Академии раннего предупреждения Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) признали американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress большей угрозой, чем современный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом пишет The National Interest (NI).

В исследовании отметили, что бомбардировщик времен холодной войны представляет большую угрозу для китайского флота и наземных объектов, чем более современные самолеты. Авторы, которые моделировали операцию ВВС США по проникновению в воздушное пространство, заявили, что B-52 был самым ценным оружием на всех этапах операции.

В документе также подчеркнули, что грузоподъемность и дальность полета B-52 представляют большую стратегическую ценность, чем малозаметность истребителей и ударных самолетов. Исследователи призвали китайских военных расширить сеть радаров раннего предупреждения и модернизировать системы противовоздушной обороны.

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Ранее в мае издание 19FortyFive писало, что задержки в ходе программы модернизации B-52 могут привести к устареванию самолета до начала эксплуатации. Первые самолеты планируют передать военным в 2030-х годах.

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