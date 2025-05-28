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13:56, 28 мая 2025Мир

В Кремле оценили роль Трампа в прогрессе на переговорах в Стамбуле

Песков: Прогресс в Стамбуле был достигнут во многом благодаря Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Прогресс в переговорах с Украиной в Стамбуле был во многом достигнут благодаря лично президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Прогресс был достигнут в том числе благодаря посредническим усилиям США и президента Дональда Трампа лично в плане реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал он.

По словам представителя Кремля, был завершен обмен по формуле «тысяча на тысячу» и это очень важный исход переговоров.

Ранее Песков прокомментировал заявления Трампа о российском лидере Владимире Путине. Он отметил, что у России, как и у США, есть собственные национальные интересы, которые стоят превыше всего.

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