В Кремле выразили благодарность США за усилия по Украине

Песков: Россия благодарна США за усилия для урегулирования на Украине

Россия благодарна США за усилия для урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Вашингтон прикладывает изрядые усилия для мирного разрешения конфликта. «Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что действующая американская администрация во главе с Дональдом Трампом демонстрирует сбалансированный подход к урегулированию конфликта на Украине. Также Песков указал, что между Москвой и Вашингтоном могут сохраняться «определенные разногласия» по отдельным вопросам, но при этом страны «нацелены на сотрудничество».

27 мая газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп сопротивляется внешнему принуждению, требующему давить на Россию для прекращения конфликта на Украине. По данным издания, американский лидер испытывает неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и считает, что его действия поощряют продолжение боевых действий.