В Кремле заявили о пробелах у Трампа в понимании ситуации вокруг Украины

Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации вокруг Украины

Президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о ситуации вокруг конфликта на Украине. Так помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков объяснил критику американского лидера в сторону Москвы, его комментарий опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы приходим к выводу, что президента Трампа недостаточно информируют о происходящем в контексте конфликта на Украине. В частности, его не информируют о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще проводить свои массированные террористические атаки против мирных жителей», — отметил представитель Кремля.

Ушаков указал на то, что глава Белого дома знает и реагирует только на то, как Россия отвечает ВСУ. По его словам, Трамп «не до конца понимает», что российская сторона наносит удары только по военной инфраструктуре или объектам военно-промышленного комплекса (ВПК).

27 мая Трамп заявил, что если бы не он, то с Россией якобы произошло бы «очень много плохих вещей». Глава Белого дома предупредил, что российский лидер якобы «играет с огнем».

Позже Ушаков заявил, что американский лидер «много чего говорит» и Кремль отслеживает все подобные заявления.