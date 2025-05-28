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12:36, 28 мая 2025Россия

В Минздраве раскрыли подробности о новом геноварианте коронавируса

Минздрав: Симптомы нового варианта коронавируса не отличаются от предыдущих
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Тяжесть течения болезни и симптомы нового геноварианта коронавируса NB. 1.8.1 не отличаются от других циркулирующих вариантов вируса SARS-CoV-2. Подробности о выявленном заболевании раскрыл главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, передает ТАСС.

Чуланов привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым риск для здоровья населения, связанный с распространением новой вариации вируса, оценивается как низкий на глобальном уровне. Он также подчеркнул, что и в России ситуация по COVID-19 остается стабильной на протяжении многих недель, а вновь выявленные случаи закончились выздоровлением.

«Введения дополнительных мер в связи с распространением варианта NB. 1.8.1 не требуется», — заключил представитель Минздрава, добавив, что достаточно действующих мер профилактики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о четырех случаях заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1 в России. Она уточнила, что вирус появился впервые и был описан в январе текущего года в Китае, а затем в разных странах Азии, Индии, США.

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