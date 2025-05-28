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16:05, 28 мая 2025Силовые структуры

В Москве раскрыли масштабную аферу в трех автосалонах на 180 миллионов рублей

МВД: Задержаны 6 членов ОПГ за мошенничество в автосалонах Москвы со 180 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД раскрыли в трех автосалонах Москвы масштабную аферу. Об этом сообщили «Ленте.ру» в МВД России.

С участием оперативников ФСБ задержаны шесть участников организованной преступной группировки. Им вменяется мошенничество под видом предпринимательской деятельности. По данным МВД, задержанные предлагали в интернете от имени крупных автосалонов, расположенных на юге столицы, новые и подержанные автомобили по выгодной цене.

Заинтересованные граждане подвергались в офисах психологическому давлению, в результате им навязывали невыгодные условия, оформляли кредиты и затягивали сделки. В итоге клиенты получали машину по существенно завышенной стоимости, а нередко неисправный автомобиль.

В рамках уголовного дела о мошенничестве проведены 20 обысков, у членов ОПГ изъято свыше 180 миллионов рублей, бухгалтерские документы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали группу мошенников за поставки бракованных рубашек в МВД и СК.

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