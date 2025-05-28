В Москве раскрыли масштабную аферу в трех автосалонах на 180 миллионов рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД раскрыли в трех автосалонах Москвы масштабную аферу. Об этом сообщили «Ленте.ру» в МВД России.
С участием оперативников ФСБ задержаны шесть участников организованной преступной группировки. Им вменяется мошенничество под видом предпринимательской деятельности. По данным МВД, задержанные предлагали в интернете от имени крупных автосалонов, расположенных на юге столицы, новые и подержанные автомобили по выгодной цене.
Заинтересованные граждане подвергались в офисах психологическому давлению, в результате им навязывали невыгодные условия, оформляли кредиты и затягивали сделки. В итоге клиенты получали машину по существенно завышенной стоимости, а нередко неисправный автомобиль.
В рамках уголовного дела о мошенничестве проведены 20 обысков, у членов ОПГ изъято свыше 180 миллионов рублей, бухгалтерские документы.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали группу мошенников за поставки бракованных рубашек в МВД и СК.