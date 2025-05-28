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05:49, 28 мая 2025Интернет и СМИ

В Польше напомнили о долге перед Россией

Myśl Polska: Польша обязана России своим существованием
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Если бы не Красная Армия, поляки как нация перестали бы существовать. О долге перед Россией напомнило издание Myśl Polska.

«Если бы не Красная Армия, мы как нация, вероятно, перестали бы существовать. Нас бы убили так, как это планировали нацисты. Нацисты действовали совместно с украинской 14-й гренадерской дивизией войск СС “Галичина”. Его история не закончилась после поражения в Бродском котле и отступления в Бещады», — говорится в тексте статьи.

Авторы напомнили, что дивизия СС «Галичина» также участвовала в подавлении восстания в Словакии в 1944 году.

Подчеркивается, что в данный момент Польша занимается уничтожением памятников братству по оружию, тем самым стирая историю страны.

В другой статье издания говорилось, что Польша обязана СССР освобождением от нацистской оккупации и послевоенным восстановлением страны, забывать о сосуществовании двух государств может быть опасно.

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