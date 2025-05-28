В России объяснили «маниакальную настойчивость» атакующих один и тот же регион дронов ВСУ

Волонтер Живов: ВСУ хотят поразить важный объект в Тульской области

Последовательные налеты беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область имеют под собою определенную цель. Об этом заявил волонтер Алексей Живов в Telegram.

Так он прокомментировал очередные сообщения о перехвате украинских дронов над регионом.

По мнению волонтера, в Тульской области есть «какое-то предприятие или объект», представляющий особый интерес для ВСУ в качестве цели. Эту цель украинские войска и пытают поразить «с маниакальной настойчивостью», подчеркнул Живов. О каком именно объекте может идти речь, он не уточнил.

Тем временем Тульская область снова была атакована украинскими дронами. Об этом сообщило Минобороны в отчете об отражении атаки в ночь на 28 мая. За ночь ВСУ выпустили по России почти 300 беспилотников.