В российской клинике пациентов начали развлекать при помощи необычного караоке

KP.RU: В клинике в Краснодаре пациентов развлекают караоке с диагнозами

Развлекать пациентов необычным способом придумали в одной из клиник Краснодара. По данным KP.RU, там заработало караоке, где каждая строчка песни связана с определенным диагнозом.

Так, в холле медицинской организации появились экраны, на которых отображается текст популярных песен, а под каждой строчкой прописан соответствующий диагноз. Например, в композиции певицы МакSим «Знаешь ли ты» поется о девушке не с разбитым сердцем, а с травмами нижних конечностей. Еще один пример: в строчке «Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима» из песни Алсу кроется проблема с ушами, значит, необходима запись к отоларингологу.

Благодаря караоке-квизу пациенты могут занять себя во время ожидания в очереди — всем желающим предлагают самостоятельно поставить диагноз по нескольким зарифмованным строчкам.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире программы «О самом главном» разницу между российскими и американскими пациентами.