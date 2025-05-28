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13:40, 28 мая 2025Экономика

В США задумались о новых санкциях против России

WP: США собрались ужесточить санкции против российских банков и энергетики
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Министерство финансов и Государственный департамент США хотят ужесточить санкции против банковского и энергетического секторов России. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Кроме того, американские эксперты из казначейского и дипломатического ведомств собрались изучить эффективность уже введенных санкций, а может быть, и отмену некоторых из этих ограничений. Впрочем, как отмечает издание, пока непонятно, готов ли президент США Дональд Трамп ввести против России еще больше ограничений. Любой сдвиг здесь будет зависеть от личных предпочтений главы Белого дома, который ясно дал понять, что только он является арбитром американской политики. Пока же Вашингтон не предпринял никаких действий ни для давления на Москву, ни для стимулирования Украины. Более того, Трамп продемонстрировал стремление возродить торговые связи между США и Россией.

Идею о давлении на Кремль поддерживает бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, который ратует за усиление санкций против РФ, возобновление военной поддержки Украины и призыв к европейцам использовать замороженные российские суверенные активы на сумму 300 миллиардов долларов для помощи Киеву. Впрочем, в Белом доме такие идеи пока встречают прохладно. В частности, государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что «если вы начнете угрожать санкциями, русские замолчат», в то время как нынешняя ситуация позволяет вести диалог с Москвой и подталкивать ее к тому, чтобы сесть за стол переговоров.

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В свою очередь, один из разработчиков рестрикций против РФ еще во времена президентства Барака Обамы Эдвард Фишман считает, что у США есть еще немало возможностей усилить санкционное давление на Россию. Он напомнил, что, хотя Вашингтон ввел санкции против нескольких крупных российских банков, остается много законных путей, по которым доллары продолжают поступать в Россию.

Эксперты не исключают, что США могут ввести 500-процентные пошлины для тех государств, которые нарушают американские санкции и не прекратили торговлю с РФ. Это окажется очень серьезной и жесткой мерой.

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