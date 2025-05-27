Предсказаны последствия возможных санкций США для России

Политолог Топорнин: Санкции США могут привести к негативным последствиям

Возможные новые санкции США против России могут привести к крайне негативным последствиям, но не сразу — их эффект будет носить отлагательный характер, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. Он выразил надежду, что администрация Вашингтона не оставит попыток примирить Россию и Украину и не станет прибегать к санкциям.

«Риск новых санкций, конечно, есть. Но сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может что-то ввести, появляются уже не в первый раз. Слухи замолкли после телефонного разговора Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, и вот сейчас возобновились с новой силой, — сказал политолог. — Связано это с тем, что прогресса в урегулировании у России и Украины почти нет, а Трамп много раз говорил о том, что терпение США не безгранично».

Топорнин заметил, что пока нет понимания, о каких именно новых ограничениях может идти речь. Он не исключил, что США могут ввести пошлины в размере 500 процентов для стран, которые нарушают американские санкции и продолжают торговлю с Россией.

«Это коснется компаний из Китая, Индии, других стран третьего мира. И это очень серьезная и жесткая мера, — считает политолог. — Быстродействующих санкций в распоряжении США и Европы уже не осталось, но такие как с пошлинами носят отлагательный характер. Там есть накопительный эффект, который ощутится в период от нескольких месяцев до пары лет. Будем надеяться, что Трамп не оставит попыток примирить Россию и Украину и не пойдет по пути санкций».

Ранее сообщалось, что Трамп намерен ввести новые санкции против России на этой неделе. Утверждается, что Трамп разочарован действиями Путина и медленным ходом переговоров по Украине.