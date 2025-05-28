Вернувшиеся из украинского плена россияне рассказали об избиениях и угрозах расстрела

Хинштейн: Вернувшиеся из плена куряне сообщили об избиениях и угрозах расстрела

Жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали об избиениях и угрозах расстрела. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, домой вернулись шесть жителей области, пятеро из них — жители Суджанского района, которые после вторжения Вооруженных сил Украины не решились сразу покинуть свои дома. Гражданских насильно вывезли на Украину и содержали вместе с военнопленными.

«Украинские солдаты постоянно подвергали унижениям и били. Один из возвращенных курян, отвечая на мой вопрос, что было самым страшным, рассказал, как его чуть не вывели на расстрел. Успел уже мысленно проститься с жизнью», — написал Хинштейн.

Еще один мирный житель из Беловского района поехал в августе 2024 года в Суджу для того, чтобы забрать оттуда своего товарища. На обратном пути их автомобиль обстреляли, из-за чего мужчина получил ранение, а очнулся уже в плену.

Ранее Минобороны РФ подвело итоги обмена пленными в формате «1000 на 1000». В его рамках Россия получила 880 военных и 120 гражданских лиц.

Сообщалось, что в плену на Украине массово остаются военные из Донецкой и Луганской народных республик. Причина, по которой уроженцы этих регионов до сих пор находятся на Украине, — нежелание Киева включать их в списки на обмен. В плену также остаются российские офицеры.