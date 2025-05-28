Военный аналитик рассказал о тактике Армии России в боях под Константиновкой

Военный эксперт Полетаев: ВС РФ могут охватить Константиновку с трех сторон

Наступление Армии России в предместьях Константиновки, расположенной на северо-востоке Донецкой народной республики (ДНР), необходимо для установления огневого контроля над городом и уничтожения украинской логистики. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт и сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, если эту задачу получится решить в короткие сроки, российские подразделения могут попытаться окружить Константиновку с трех сторон по аналогии с боями под Суджей.

«Типичная тактика — обжать город и неспешно сжимать клещи, не препятствуя проникновению резервов, а напротив — уничтожая их», — объяснил Полетаев.

При этом, как уверяет аналитик, пока прорыв к городу не является приоритетной целью для российских войск. Напротив, главной задачей для них сейчас является истощение украинских резервов.

«В этом смысле мы достаточно гибки. Если прорыв получится развить где-то в другом месте, перебросим силы именно туда. Инициатива полностью находится в руках российской армии», — заключил он.

Накануне, 26 мая стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области. Речь идет о селах Владимировка и Беловоды. Бои за них вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север».

