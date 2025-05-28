Заглушенный РЭБ российский дрон вместо пикапа угодил прямиком в склад боеприпасов ВСУ

Загрушенный РЭБ противника дрон ВС РФ угодил вместо авто в склад боеприпасов ВСУ

В Алексеевке в Донецкой народной республике (ДНР) дрон ВС России, который смогла подавить система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, угодил не в украинское авто, которое было изначальной целью, а прямиком в склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).Такими данными поделился командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Фил, его цитирует РИА Новости.

«Вылетели по пикапу (цель для FPV-дрона). Долго искали по населенному пункту, потому что он заехал под крону дерева. Высота нам позволяла опуститься ниже, поискать. И все, мы видим этот пикап, начинаем работать по нему», — рассказал военнослужащий.

Как только российский беспилотник приблизился к цели, его сбила с курса вражеская система РЭБ, управление начало заглушаться. Атака происходила в момент, когда пикап ВСУ выгружал боекомплект.

«И этот гараж весь разнесло. И это вот была такая приятная [случайность], что прям порадовало», — добавил Фил.