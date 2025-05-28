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01:32, 28 мая 2025Россия

Жители Омска услышали несколько хлопков

Жители Омска сообщили, что услышали несколько хлопков
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правительство Омской области после жалоб жителей в соцсетях выясняет причины серии хлопков в Омске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Омской области Мину Ахвердиеву.

Уточняется, что вечером 27 мая омичи начали писать в соцсетях о громких хлопках в ряде районов и поселков. Ахвердиева подчеркнула, что по указанным адресам направлены сотрудники правоохранительных органов для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что система противовоздушной обороны за три часа сбила 112 беспилотных летательных аппаратов над рядом российских регионов. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской области.

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