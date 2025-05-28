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10:47, 28 мая 2025Экономика

Зумеры бросились заниматься одним хобби

Депутат Чаплин: Интерес зумеров к садоводству вырос на 73%
Александра Качан (Редактор)

Фото: Westend61 / Getty Images

За последние несколько лет интерес зумеров к домашнему садоводству вырос на 73 процента. О том, что представители поколения Z практически бросились заниматься одним видом хобби, рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, всплеск интереса к садоводству наблюдается среди разных поколений, однако молодежь занимает первое место. «Согласно последним исследованиям, зумеры лидируют в домашнем садоводстве (73 процента), в то время как миллениалы проявляют больший интерес к садовым культурам (58 процентов)», — заявил Чаплин.

Он добавил, что интерес поколения Z к домашнему садоводству связан со стремлением к экологичному и здоровому образу жизни, а также с желанием создать комфортную обстановку в доме. Миллениалы, в свою очередь, больше заинтересованы в выращивании полезных и экологически чистых продуктов, поэтому предпочитают садовые культуры.

Ранее сообщалось, что на фоне дефицита кадров в России изменились представления о возрастных границах идеального кандидата. Работодатели стали активнее нанимать зумеров и людей «серебряного» возраста.

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