Автоюрист перечислил популярные запрещенные для водителей в России препараты

Автоюрист Воропаев: Корвалол и валокордин запрещены для водителей в России

Для водителей в России запрещено управлять транспортными средствами после приема ряда лекарственных препаратов. Самые популярные из них перечислил автоюрист Лев Воропаев, его слова приводит RT.

По его словам, перечень запрещенных к употреблению лекарств для водителей перечислен в постановлении правительства №681. Например, там упоминается о корвалоле и валокордине, которые содержат фенобарбитал. При этом под действие постановления не попадают препараты для тех, у кого диагностировали эпилепсию.

Автоюрист предупредил, что в случае обнаружения у водителя таких веществ в организме при медицинском освидетельствовании его могут лишить прав на срок от полутора до двух лет и выписать штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее Воропаев рассказывал, что в 2025 году в России могут начать штрафовать автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО по камерам видеонаблюдения, а также с сентября будут уточнены правила проведения медицинского освидетельствования. Также с 1 сентября уточняются правила проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.