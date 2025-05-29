Назван вероятный ответ России на проект «Золотой купол» Трампа

Политолог Стефанович: Россия усиливает потенциал воздушно-космической обороны

Одним из ответов России на проект системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» президента США Дональда Трампа станет укрепление потенциала воздушно-космической обороны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Одновременно усиливаются и средства воздушно-космической обороны, хотя полного аналога "Золотому куполу" нет», — отметил он.

Кроме того, эксперт рассказал о демонстрации ряда новых систем еще в 2018 году, часть из которых уже приняты на вооружение — например, «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Наконец, и традиционные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) получают более сложное боевое оснащение.

Также Дмитрий Стефанович раскрыл ключевую цель Дональда Трампа в создании Золотого купола. По его мнению, американский лидер хочет продемонстрировать сокрушительную мощь США и продолжает следовать концепции «мира через силу».