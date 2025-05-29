Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 30 мая 2025МирЭксклюзив

Назван вероятный ответ России на проект «Золотой купол» Трампа

Политолог Стефанович: Россия усиливает потенциал воздушно-космической обороны
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Одним из ответов России на проект системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» президента США Дональда Трампа станет укрепление потенциала воздушно-космической обороны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Одновременно усиливаются и средства воздушно-космической обороны, хотя полного аналога "Золотому куполу" нет», — отметил он.

Кроме того, эксперт рассказал о демонстрации ряда новых систем еще в 2018 году, часть из которых уже приняты на вооружение — например, «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Наконец, и традиционные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) получают более сложное боевое оснащение.

Также Дмитрий Стефанович раскрыл ключевую цель Дональда Трампа в создании Золотого купола. По его мнению, американский лидер хочет продемонстрировать сокрушительную мощь США и продолжает следовать концепции «мира через силу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мир через переговоры или поражение на поле боя. Россия поставила Украину перед выбором

    Сакс предсказал судьбу рубля в многополярном мире

    В ЛНР заявили о формировании нового участка буферной зоны

    Российские солдаты зачистили все западные окраины Торского в ДНР

    Длительность магнитной бури на Земле составила больше суток

    Сотрудникам Ростехнадзора смягчили меру пресечения по делу о трагедии на руднике

    Сотрудника Пентагона арестовали за попытку шпионажа

    Порномодель описала реакцию жениха на ее секс-марафон с участием шести сотен мужчин

    Назван вероятный ответ России на проект «Золотой купол» Трампа

    Предсказан срок открытия купального сезона в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости