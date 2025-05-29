Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:08, 29 мая 2025Силовые структуры

Двое россиян вымогали деньги у участника СВО и попали под следствие

В Удмуртии суд арестовал мужчину, вымогавшего деньги у участника СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Удмуртии суд арестовал мужчину, вымогавшего деньги у участника СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ему предъявлено обвинение по статье 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, вечером 26 мая в городе Камбарки 23-летний мужчина со своим знакомым, применяя насилие, вымогал 375 тысяч рублей у участника специальной военной операции (СВО), который также является инвалидом третьей группы.

Суд изучил материалы дела, учел обстоятельства и тяжесть обвинения и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Второго фигуранта накануне суд также заключил под стражу.

Ранее сообщалось, что находившийся в розыске криминальный авторитет арестован в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии

    Российский хирург раскрыла изменения во внешности 38-летней участницы «Фабрики звезд»

    Стюардесса лишилась обеих ног и руки из-за распространенной инфекции

    Ассоциация банков России второй год подряд сменит президента

    Минтранс подготовил обновление правил перевозки детей в автомобилях

    Захарова дала оценку переговорной позиции Украины

    Россиянам подсказали вариант полезного завтрака

    МакSим впервые рассказала о пережитой коме

    Россиянка отсудила у сельской школы сотни тысяч рублей за скользкое крыльцо

    Кайли Дженнер раскрыла секрет нарядов во время выходов в свет с Тимоти Шаламе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости