Двое россиян вымогали деньги у участника СВО и попали под следствие

В Удмуртии суд арестовал мужчину, вымогавшего деньги у участника СВО

В Удмуртии суд арестовал мужчину, вымогавшего деньги у участника СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ему предъявлено обвинение по статье 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, вечером 26 мая в городе Камбарки 23-летний мужчина со своим знакомым, применяя насилие, вымогал 375 тысяч рублей у участника специальной военной операции (СВО), который также является инвалидом третьей группы.

Суд изучил материалы дела, учел обстоятельства и тяжесть обвинения и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Второго фигуранта накануне суд также заключил под стражу.

Ранее сообщалось, что находившийся в розыске криминальный авторитет арестован в российском регионе.