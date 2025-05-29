Глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия не позволит Пескову учить себя

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отверг заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что ФРГ соревнуются в провоцировании дальнейшего конфликта и мешают мирному урегулированию на Украине. Его слова передает телеканал N-tv.

«Если есть кто-то, кому нельзя говорить о разжигании войны, то это Песков», — заявил глава МИД ФРГ. Он также отметил, что Германия никому не позволит себя учить и читать ей лекции.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не будет ограничивать дальность ударов поставляемым на Украину оружием вглубь российский территории. Кроме того, он рассказал о планах создать совместное с Киевом производство дальнобойного вооружения.

Песков в ответ на это выразил надежду на то, что подобные заявления не станут препятствием для урегулирования украинского кризиса.