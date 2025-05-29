Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 28 мая 2025Мир

Глава МИД ФРГ попросил Пескова не учить Германию

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия не позволит Пескову учить себя
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отверг заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что ФРГ соревнуются в провоцировании дальнейшего конфликта и мешают мирному урегулированию на Украине. Его слова передает телеканал N-tv.

«Если есть кто-то, кому нельзя говорить о разжигании войны, то это Песков», — заявил глава МИД ФРГ. Он также отметил, что Германия никому не позволит себя учить и читать ей лекции.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не будет ограничивать дальность ударов поставляемым на Украину оружием вглубь российский территории. Кроме того, он рассказал о планах создать совместное с Киевом производство дальнобойного вооружения.

Песков в ответ на это выразил надежду на то, что подобные заявления не станут препятствием для урегулирования украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо раскрыл позицию ЕС по импорту энергоресурсов из России

    Путин потребовал разобраться с «шаманами» в спортивной медицине

    «Пари НН» вырвал победу у «Сочи» в первом матче за право выступать в РПЛ

    Германия выделит 5 миллиардов евро на военные поставки Украине

    В Германии сообщили о досрочном завершении визита Зеленского из-за наступления России

    Эксперт предложил уничтожить немецкий завод в случае удара Taurus по России

    Лавров рассказал о горящих в зоне СВО немецких танках

    Глава МИД ФРГ попросил Пескова не учить Германию

    Назван способ накачать мощную грудь одним упражнением

    Раскрыты детали подготовки второго раунда российско-украинских переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости