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19:54, 29 мая 2025Экономика

Известный актер избавится от роскошного дома в США

NYP: Крис Эванс выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за $6,9 млн
Александра Качан (Редактор)
Крис Эванс

Крис Эванс . Фото: Fred Duval / Globallookpress.com

Американский актер Крис Эванс выставил на продажу роскошный дом в Лос-Анджелесе. Он рассчитывает получить за недвижимость 6,9 миллиона долларов, передает New York Post.

Эванс приобрел особняк 1940-х годов постройки в жилом районе Голливудские холмы в 2013 году за 3,5 миллиона долларов. Теперь актер планирует переехать на Восточное побережье, чтобы жить ближе к семье.

Дом площадью 427 квадратных метров построен на участке в 0,3 гектара. Помимо основного жилья, на территории расположена небольшая жилая постройка. Всего в двух объектах четыре спальни, в доме также есть спортивный зал. Снаружи имеются бассейн и несколько террас.

Ранее стало известно, кто купил пентхаус российского олигарха Валерия Когана в Нью-Йорке. Новым владельцем стал бывший банкир из России Владимир Столяренко.

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