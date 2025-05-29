Известный актер избавится от роскошного дома в США

NYP: Крис Эванс выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за $6,9 млн

Американский актер Крис Эванс выставил на продажу роскошный дом в Лос-Анджелесе. Он рассчитывает получить за недвижимость 6,9 миллиона долларов, передает New York Post.

Эванс приобрел особняк 1940-х годов постройки в жилом районе Голливудские холмы в 2013 году за 3,5 миллиона долларов. Теперь актер планирует переехать на Восточное побережье, чтобы жить ближе к семье.

Дом площадью 427 квадратных метров построен на участке в 0,3 гектара. Помимо основного жилья, на территории расположена небольшая жилая постройка. Всего в двух объектах четыре спальни, в доме также есть спортивный зал. Снаружи имеются бассейн и несколько террас.

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