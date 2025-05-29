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06:25, 29 мая 2025Культура

Известный певец попал в колонию-поселение в Тольятти

Певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Певца Шарлота, осужденного за преступления, связанные с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, переместили в колонию-поселение №1 в Тольятти, сообщил в беседе с ТАСС его отец Валерий.

По его словам, музыканта доставили туда после майских праздников и сейчас он привыкает к новому месту. Кроме того, его отец сообщил, что артист восстанавливает паспорт, который сжег, записав это на видео.

«У осужденного есть возможность телефонной связи и свиданий с родственниками», — сообщает агентство.

Валерий Шарлот сообщил, что планирует подать кассационную жалобу, запросив смягчение приговора сыну.

В июне 2023 года Эдуард Шарлотт выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию и был задержан.

В декабре 2024 года его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды.

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