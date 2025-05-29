Китайский спутник Tiandu-1 вывели на резонансную орбиту Земли и Луны

«Синьхуа»: Спутник Tiandu-1 выведен на резонансную орбиту Земли и Луны

Китайский спутник Tiandu-1 выведен на резонансную орбиту Земли и Луны. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Космический аппарат завершил маневр 22 мая, после чего неделю находился на летных испытаниях, будучи помещенным «в резонансную орбиту 3:1 между Землей и Луной». Подобная орбита позволяет спутнику поддерживать свое местоположение с относительно низким энергопотреблением.

В феврале 2024-го издание SpaceNews сообщило, что Китай планирует запустить к Луне вместе со спутником-ретранслятором Queqiao-2 пару космических аппаратов Tiandu-1 и Tiandu-2, которые будут использоваться для поддержки предстоящих лунных миссий Chang'e.

С помощью Tiandu-1 и Tiandu-2 китайская сторона надеется провести ряд навигационных и коммуникационных экспериментов — в частности, испытать методы лазерной и микроволновой локации между Луной и Землей. Главная цель космических аппаратов — протестировать технологии, которые в дальнейшем планируется использовать при развертывании группировки Queqiao («Сорочий мост»).