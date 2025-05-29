Лепс высказался о завершении карьеры

Григорий Лепс заявил, что не планирует уходить со сцены в ближайшее время

Народный артист России Григорий Лепс сообщил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант отметил, что обрел популярность в возрасте 39-40 лет, когда большинство артистов находятся на пике карьеры или уже завершают творческую деятельность. «Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что не скоро закончу», — добавил исполнитель.

До обретения всероссийской известности Лепс выступал в Сочи, где стал местной знаменитостью. В 1992 году, в возрасте 30 лет, артист переехал в Москву, а первые сольные концерты в столице стал давать в 1997-м. Его главный хит «Рюмка водки на столе», ставший одним из самых исполняемых треков в караоке по всей стране, вышел в 2002 году.

Ранее Лепс замкнул тройку самых высокооплачиваемых артистов в России. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что лидером по размеру гонораров является Надежда Кадышева, а на второе место он поместил Филиппа Киркорова.