Обвиняемый в мошенничестве московский школьник сдаст ЕГЭ под домашним арестом

В Москве школьник, находящийся под домашним арестом, сдаст ЕГЭ в этом году

В Москве 18-летний школьник, находящийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, сдаст Единый госудасртвенный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, выпускник работал курьером телефонных мошенников. Он дважды забирал деньги у обманутых граждан и передавал аферистам. Во время слушания мать подростка сообщила о датах, когда у сына будут проходить экзамены и консультации, чтобы на это время не назначали заседания. Судья принял информацию и назначил заседание на конец июня, после всех экзаменов.

Как будет организована сдача ЕГЭ для обвиняемого не уточняется.

Ранее в Свердловской области школьники заявили об осмотрах с раздеванием перед сдачей ЕГЭ.

