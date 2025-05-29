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08:22, 29 мая 2025Силовые структуры

Обвиняемый в мошенничестве московский школьник сдаст ЕГЭ под домашним арестом

В Москве школьник, находящийся под домашним арестом, сдаст ЕГЭ в этом году
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

В Москве 18-летний школьник, находящийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, сдаст Единый госудасртвенный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, выпускник работал курьером телефонных мошенников. Он дважды забирал деньги у обманутых граждан и передавал аферистам. Во время слушания мать подростка сообщила о датах, когда у сына будут проходить экзамены и консультации, чтобы на это время не назначали заседания. Судья принял информацию и назначил заседание на конец июня, после всех экзаменов.

Как будет организована сдача ЕГЭ для обвиняемого не уточняется.

Ранее в Свердловской области школьники заявили об осмотрах с раздеванием перед сдачей ЕГЭ.

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