Эксперт Караки: Мерц и Зеленский могут втянуть Европу в большую войну

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о поставках Киеву ракет Taurus не более чем медийная игра. Однако применение оружия против России может втянуть всю Европу в большую войну, рассказал РИА Новости ливанский эксперт по международным отношениям Самер Караки.

В начале этой недели Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Киев сможет атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.

«Любые попытки применения ракет дальнего радиуса против России будут согласовываться с США и спровоцируют решительный ответ Москвы. Переход этих красных линий может воспламенить всю Европу», — посетовал Караки.

Эксперт также отметил, что Германия делает попытки усилить свою политическую роль на международной арене. Однако страна сталкивается с комплексом проблем: от мигрантов до экономических трудностей внутри государства.

Ранее СМИ написали, что Владимир Зеленский принял решение досрочно завершить свой визит в Германию и вернуться на Украину. Якобы это связано с тем, что РФ наступает в Сумской области.

Днем до этого политик анонсировал в своих соцсетях, что Украина и Германия достигли новых соглашений по совместному производству вооружений.

