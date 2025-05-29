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13:13, 29 мая 2025Наука и техника

Раскрыта себестоимость PS5 Pro

Себестоимость PS5 Pro оказалась на 2 % выше, хотя она стоит на 40 % дороже PS5
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Budrul Chukrut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Консоль PlayStation 5 Pro оказалась незначительно дороже в производстве, чем обычная PS5. Об этом говорится в исследовании TechInsights.

Специалисты фирмы разобрали флагманскую консоль и раскрыли стоимость ее компонентов. Эксперты оценили себестоимость гаджета Sony, не учитывая расходы компании на доставку и маркетинг. Выяснилось, что продвинутая PS5 Pro обходится в производстве всего на 2 процента дороже, чем обычная PS5.

При этом Pro-версия стоит заметно дороже в розничной продаже. Так, PlayStation 5 Pro в США оценили в 699 долларов, или около 56 тысяч рублей. Базовая PS5 обходится в 399 долларов (32 тысячи рублей), или примерно на 40 процентов дешевле. Еще в продаже есть версия PS5 с дисководом, которая оценена в 499 долларов (40 тысяч рублей).

Причем на используемый в PS5 Pro новый процессор AMD RDNA 3 приходится лишь 19 процентов себестоимости приставки. Для сравнения, в PS5 этот показатель составляет 31 процент. AMD RDNA 3 стоит 109 долларов. Самой дорогой деталью Pro-модели назвали память — каждый из двух флеш-модулей на 512 гигабайт оценили в 77 долларов.

PlayStation 5 Pro вышла в ноябре 2024 года. Четырьмя годами ранее Sony представила PlayStation 5.

В середине мая компания Sony рассказала о вариантах реагирования на повышенные пошлины администрации президента США Дональда Трампа. В том числе фирма может частично перенести производство PlayStation в Соединенные штаты.

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