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09:34, 29 мая 2025Бывший СССР

Путин поздравил Лукашенко и Пашиняна

Путин поздравил лидеров Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии с днем ЕАЭС
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Киргизии Садыра Жопарова Киргизии с днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает Кремль в своем Telegram-канале.

«Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие — на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что ЕАЭС успешно развивается, указав на формирование общего рынка в рамках единого пространства.

Ранее Путин провел международный телефонный разговор с казахстанским коллегой Токаевым. В последний раз они виделись 9 мая, когда в ходе визита президента Казахстана в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин подарил наградной лист на присвоение его отцу Кемелю звания Героя СССР.

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