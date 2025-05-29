Россияне высказали мнение о четырехдневной рабочей неделе

Исследование Kaiten: 60% россиян мечтают о четырехдневной рабочей неделе

В России 60% граждан мечтают о четырехдневной неделе или сокращенной пятнице, при этом 35% раздражает долгая дорога до офиса, сообщается в исследовании, полученном с помощью отечественного таск-трекера Kaiten. Результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, проведенного среди сотрудников из разных сфер, гибкий график доступен лишь 19% респондентов, а полностью свободный — всего 4%. При этом 60% граждан хотят четырехдневную неделю или сокращенную пятницу, называя такой график идеальным. Также таск-трекер раскрыл самые раздражающие факторы в текущем графике россиян.

«На первом месте — долгая дорога до офиса: ее упомянули 35% респондентов. Чуть меньше (34%) пожаловались на невозможность решать личные дела днем, 27% — на несоответствие рабочего графика собственным биоритмам. Среди других частых претензий — переработки (13%) и ожидание быть на связи в нерабочее время (10%)», — говорится в результатах опроса.

В Kaiten уточнили, что в городах-миллионниках на первом месте сразу два раздражающих фактора: невозможность решать личные дела и частые переработки — их указали по 31% опрошенных. В городах с населением до миллиона жителей лидирует другие причины не любить работу: 43% опрошенных удручает невозможность решать личные дела днем, также указывается в исследовании.

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