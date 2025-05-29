Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:39, 29 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россияне высказали мнение о четырехдневной рабочей неделе

Исследование Kaiten: 60% россиян мечтают о четырехдневной рабочей неделе
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России 60% граждан мечтают о четырехдневной неделе или сокращенной пятнице, при этом 35% раздражает долгая дорога до офиса, сообщается в исследовании, полученном с помощью отечественного таск-трекера Kaiten. Результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, проведенного среди сотрудников из разных сфер, гибкий график доступен лишь 19% респондентов, а полностью свободный — всего 4%. При этом 60% граждан хотят четырехдневную неделю или сокращенную пятницу, называя такой график идеальным. Также таск-трекер раскрыл самые раздражающие факторы в текущем графике россиян.

«На первом месте — долгая дорога до офиса: ее упомянули 35% респондентов. Чуть меньше (34%) пожаловались на невозможность решать личные дела днем, 27% — на несоответствие рабочего графика собственным биоритмам. Среди других частых претензий — переработки (13%) и ожидание быть на связи в нерабочее время (10%)», — говорится в результатах опроса.

В Kaiten уточнили, что в городах-миллионниках на первом месте сразу два раздражающих фактора: невозможность решать личные дела и частые переработки — их указали по 31% опрошенных. В городах с населением до миллиона жителей лидирует другие причины не любить работу: 43% опрошенных удручает невозможность решать личные дела днем, также указывается в исследовании.

Ранее россияне разных профессий раскрыли планы на летний отпуск. По данным опроса, 70 процентов айтишников собираются провести отпуск в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в нескольких квартирах выбило окна в результате падения обломков БПЛА

    В Британии признали невозможность НАТО победить Россию

    Россиянка назвала лучшие курорты для бюджетного отдыха в Турции

    Россияне высказали мнение о четырехдневной рабочей неделе

    В Сумской области несколько мобилизованных в ВСУ покончили с собой

    В США анонсировали отмену виз китайским студентам

    Маск объявил о завершении его работы на посту госслужащего

    Тигры растерзали 11 человек

    Названа разница между сексом с пожилыми и молодыми мужчинами

    Академик назвал необычный фактор для появления диабета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости