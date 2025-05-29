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08:48, 29 мая 2025Россия

Российский губернатор заявил о возможной причастности Украины к гибели ветерана СВО

Губернатор Владимиров: Киев может быть причастен к гибели ветерана СВО Гурциева
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Владимиров

Владимир Владимиров. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о возможной причастности Украины к гибели ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева. Российский глава подчеркнул, что сейчас рассматриваются все версии случившегося, включая организацию теракта киевскими спецслужбами. Свой комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас на месте взрыва начали работу правоохранительные органы. Владимиров отметил, что бывший боец спецоперации также участвовал в программе «Время героев».

Вместе с Гурциевым во время взрыва находился еще один мужчина, его также не удалось спасти, пояснил ставропольский губернатор.

Ночью мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о гибели двух мужчин после, предположительно, взрыва во дворе жилого дома на улице Чехова.

Российские следователи уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.

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