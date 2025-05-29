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11:15, 29 мая 2025Путешествия

Сербия захотела увеличить количество авиарейсов в Россию

«Известия»: Россия и Сербия работают над запуском новых авиарейсов
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти России и Сербии работают над запуском новых авиарейсов. Об этом заявил «Известиям» посол балканской республики в Москве Момчило Бабич.

Собеседник газеты рассказал, что в Сербии хотят увеличить количество рейсов, несмотря на постоянное давление со стороны Запада. По его словам, в Белград приезжают «сотни тысяч русских».

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, в свою очередь, отметил, что спрос на путешествия в Сербию есть как у классических туристов, так и у деловых гостей. Он добавил, что потенциал путешествий россиян в эту страну может быть гораздо больше при условии доступности авиационной перевозки.

Тем временем программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович предположил, что в дополнение к существующим могут открыться рейсы из Белграда в Новосибирск, Волгоград, Самару, Владивосток и Краснодар (при возобновлении работы аэропортов на юге России).

В октябре 2024 года сообщалось, что Сербия отказалась отменять прямые авиарейсы в Россию вопреки давлению Запада. Вице-премьер страны Александр Вулин подчеркивал, что Белград не изменит политику в отношении экономического сотрудничества с Москвой и не будет вводить никаких санкций против России.

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