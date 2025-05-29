Туристы разрушили популярную в Европе достопримечательность возрастом 60 миллионов лет

Daily Mail: Туристы разрушили Дорогу гигантов в Северной Ирландии монетами

Толпы туристов разрушили популярную в Европе достопримечательность возрастом 60 миллионов лет, оставляя там монеты «на удачу». Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что речь идет о Дороге гигантов в Северной Ирландии — это памятник природы из примерно 40 тысяч соединенных между собой базальтовых колонн. Они образовались в результате древнего извержения подводного вулкана. Приезжающие туда туристы создали традицию оставлять в стыках между колоннами монеты — как символ удачи или скорого возвращения в это место.

Однако монеты с годами стали ржаветь, оставлять рыжие следы и расширяться, ломая природные образования вокруг себя. Фонд, который несет ответственность за сохранение Дороги гигантов, призвал туристов отказаться от этого ритуала, чтобы окончательно не разрушить колонны.

Кроме того, местные власти подсчитали, что полное очищение Дороги гигантов от монет будет стоить 30 тысяч фунтов стерлингов (3,1 миллиона рублей).

Ранее в Италии казахстанский турист нацарапал свое имя на стене древнего здания. Инцидент разозлил как простых итальянцев, так и местных чиновников.