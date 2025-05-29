В Госдуме прокомментировали угрозы семье Мединского

Слуцкий: Нельзя исключать попыток давления украинских радикалов на РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал РИА Новости информацию об угрозах в сторону семьи помощника президента России Владимира Мединского, заявив, что нельзя исключать попыток давления украинских радикалов на российскую сторону.

«Но, уверен, наши переговорщики будут твердо стоять на позициях защиты национальных интересов России», — подчеркнул депутат. Он также отметил, что запугать представителей российской стороны невозможно.

Кроме того, добавил Слуцкий, для обеспечения безопасности делегации России будут приняты все необходимые меры.

Ранее стало известно, что семье Мединского угрожают с Украины. В Госдуме это сочли попыткой сорвать переговоры, однако глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что к этому причастны «нацики», на которых «не влияют».