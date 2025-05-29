В российском городе впервые пройдет массовая велогонка

В Екатеринбурге впервые пройдет массовая велогонка

В одном российском городе впервые пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка велогонка. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам представителей Федерации велосипедного спорта России и Федерации велосипедного спорта Свердловской области, участников, которые проедутся по Екатеринбургу, ждут презенты. Известно, что для желающих от трех лет в зависимости от возраста подготовили четыре дистанции.

«Все тренеры и спортсмены единогласно одобрили Шарташский лесопарк в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Здесь есть подготовленные трассы с асфальтированным покрытием и без колеи, необходимая спортивная инфраструктура и удобное месторасположение», — уточнили организаторы.

Ранее в мае 62-летний бельгиец приехал в Россию на трехколесном велосипеде. Мужчина выехал из Брюсселя в Шанхай на транспорте, который был собран собственноручно.