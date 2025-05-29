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00:52, 29 мая 2025Россия

В Подмосковье в ДТП погибли две девочки

В Подмосковье в ДТП погибли две девочки, еще одну госпитализировали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Две несовершеннолетних девочки погибли, еще одна госпитализировали после ДТП в подмосковном Воскресенске. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, пишет ТАСС.

«Около 20:30 на автодороге МБК — Кладьково — Берендино вблизи деревни Потаповское произошло дорожно-транспортное происшествие», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, водитель, находясь за рулем «Лады», не справился с управлением. Машина съехала в кювет.

В результате ДТП две 13-летние девочки погибли. Водитель и 12-летняя пассажирка с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

23 мая произошло ДТП на трассе М-12 МоскваКазань. Микроавтобус с пассажирами врезался в стоявшую легковую машину. Жертвами ДТП стали ребенок и женщина. На место происшествия направилось большое количество бригад скорой помощи.

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