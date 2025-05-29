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09:01, 29 мая 2025Наука и техника

В России технологии ИИ назвали оружием

Глава ЦБСТ Безруков: Технологии искусственного интеллекта — это оружие
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В настоящее время технологии искусственного интеллекта (ИИ) можно назвать оружием. С такой оценкой в своей колонке на страницах газеты «Известия» выступил глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков.

Руководитель заметил, что в настоящее время использование технологий ИИ практически никак не регулируется, хотя они активно используются, в частности, в боевых действиях.

«Мы должны четко понимать: технологии искусственного интеллекта — это уже не просто инструмент бизнеса. Это оружие», — сказал эксперт.

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По его мнению, технологии ИИ должны подвергаться регулированию со стороны государства и международных организаций, а совершенным с их использованием военным преступлениям киевского режима следует дать правовую оценку.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на директора Национального агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов вице-адмирала Фрэнка Уитворта сообщило, что использование инструментов ИИ позволит США обнаружить и уничтожить цель в любой точке Земли за несколько минут.

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