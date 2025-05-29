В России заявили о «принципиально новых сюжетах» при поставках Киеву дальнобойного оружия

Сенатор Косачев: Поставки Киеву дальнобойного оружия станут саботажем мира

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказался о том, что поставки Киеву дальнобойного оружия станут саботажем мирного урегулирования конфликта, заявив о «принципиально новых сюжетах» развития событий. Его цитирует РИА Новости.

По словам сенатора, возможные поставки вооружений Украине из Германии будут абсолютно противоположным действием тому, что уже наметилось в плане попыток политического урегулирования украинского конфликта, и станут абсолютно неприемлемыми с военной и политической точек зрения.

«Какой будет наша ответная реакция — я оставил бы это на усмотрение наших военных специалистов. Окончательное решение, разумеется, за верховным главнокомандующим. Но то, что реакция будет, то, что в нашем поведении в этом случае возникнут принципиально новые сюжеты, — в этом ни у кого не должно быть сомнений», — обозначил Косачев.

Политик подчеркнул, что поставка вооружения «будет очевидным саботажем мирного процесса уже с участием Германии». «А значит, и с участием Европейского союза, а значит, и с участием НАТО», — заключил он.

После встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus. Ранее российский политолог Сергей Марков заявил о возможной войне России с Германией в июне 2025 года на фоне этих решений.