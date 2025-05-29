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11:05, 29 мая 2025Россия

За штурвалом упавшего в Кронштадте легкомоторного самолета был врач

«Фонтанка»: За штурвалом упавшего в Кронштадте частного самолета был врач
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

За штурвалом легкомоторного самолета «Дельфин-3», который упал в Кронштадте, находился врач. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, частный самолет принадлежит одному из членов экипажа, находившемуся на борту. Им оказался 42-летний врач-узист, работающий в отделении ультразвуковой диагностики в одной из больниц Санкт-Петербурга. Мужчина, который был за штурвалом борта, семь лет участвовал в авиашоу фестиваля «Герои нашего времени».

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет «Дельфин-3» мог упасть на береговой линии в Кронштадте из-за сбоя в тяге. Самолет совершал плановый облет после ремонта, который проходил штатно. Когда пилоты начали подготовку к посадке, произошел сбой в тяге. Пилот принял решение совершить посадку ближе к берегу, чтобы избежать глубокого погружения борта в воду.

«Дельфин-3» упал на пляже в Кронштадте 28 мая. Борт совершал плановый облет после ремонта, когда у него отказал двигатель. В момент крушения в кабине находились два человека — обоим удалось выжить.

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