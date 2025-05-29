Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:23, 29 мая 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ украинец передал Киеву данные о военном коменданте ЛНР

Подозреваемый в шпионаже украинец передал Киеву адрес военного коменданта ЛНР
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Гражданин Украины, задержанный в Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже, передал Киеву данные о месте проживания военного коменданта Кременной. Об этом украинец рассказал в признательных показаниях, сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина признался, что знал, где живет комендант, проходил мимо этого дома, а также слышал людей, которые между собой обсуждали место проживания военного. Координаты мужчина отправил некоему Даниле, предполагая, что тот был или военным, или сотрудничал с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Свои действия задержанный объяснил тем, что хотел помочь украинской армии.

О задержании сотрудниками ФСБ жителя ЛНР стало известно ранее 29 мая. По данным силовиков, мужчина 1998 года рождения передавал иностранной спецслужбе информацию о местоположении на территории региона подразделений Вооруженных сил России. Признательные показания подозреваемого попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ставрополе подорвали освобождавшего Мариуполь ветерана СВО. Кто мог послать к нему смертника с самодельной бомбой?

    Мужчина привез в Россию с Кубы сигары в подарок друзьям и оказался под угрозой тюрьмы

    Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в аудиториях с одной особенностью

    В России заявили об ожиданиях от завершения конфликта на Украине

    Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ

    Стало известно о новой попытке штурмовиков ВСУ прорваться в Россию

    Путин связал случай с допингом Валиевой с шаманами

    Спрогнозированы сроки снижения ключевой ставки Банка России

    Продажи крупнейшего в одной отрасли в России завода обвалились

    «План уже запущен». В России заявили о возможной войне с Германией. Когда может начаться конфликт и как с этим связан Зеленский?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости