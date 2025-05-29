Задержанный ФСБ украинец передал Киеву данные о военном коменданте ЛНР

Подозреваемый в шпионаже украинец передал Киеву адрес военного коменданта ЛНР

Гражданин Украины, задержанный в Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже, передал Киеву данные о месте проживания военного коменданта Кременной. Об этом украинец рассказал в признательных показаниях, сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина признался, что знал, где живет комендант, проходил мимо этого дома, а также слышал людей, которые между собой обсуждали место проживания военного. Координаты мужчина отправил некоему Даниле, предполагая, что тот был или военным, или сотрудничал с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Свои действия задержанный объяснил тем, что хотел помочь украинской армии.

О задержании сотрудниками ФСБ жителя ЛНР стало известно ранее 29 мая. По данным силовиков, мужчина 1998 года рождения передавал иностранной спецслужбе информацию о местоположении на территории региона подразделений Вооруженных сил России. Признательные показания подозреваемого попали на видео.