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23:57, 29 мая 2025Мир

Зеленского уличили в желании обмануть Трампа

Небензя: Зеленский хочет любой ценой настроить Трампа против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обмануть американского лидера Дональда Трампа и настроить его против России. В этом на заседании Совета Безопасности ООН его уличил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Киевский режим в панике пытается любой ценой сохранить антироссийскую истерию в Вашингтоне, даже если это противоречит интересам самих американцев. Администрация [Трампа] начинает понимать, кто на самом деле саботирует мирный процесс», — сказал он.

По его словам, Зеленскому и «кучке милитаристов» невыгодно достижение мирного соглашения и прекращение боевых действий, поскольку в этом случае им придется проводить выборы и «отвечать за невыполненные обещания о мире с Россией».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл последствия отказа Зеленского завершить конфликт с Россией. «По сути, Трамп сказал Зеленскому заткнуться и делать все для достижения мира, иначе Украина перестанет существовать», — написал депутат.

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