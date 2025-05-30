Депутат Дубинский: Украина хотела вынудить РФ изменить условия меморандума

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, раскрыл планы Украины перед новой встречей в Стамбуле. Он написал в Telegram-канале, что Киев хотел вынудить Россию изменить условия меморандума о прекращении огня, обнародовав его до переговоров.

«Идея была в том, чтобы получить от РФ проект меморандума о прекращении огня, слить его в прессу, получить от "коалиции желающих" публичную рекомендацию его не подписывать, заявить о неприемлемости условий и перебросить проблему на (президента США Дональда) Трампа», — выразил мнение нардеп.

Дубинский добавил, что теперь Киеву придется участвовать в новых переговорах в Стамбуле, принимая российскую повестку.

По мнению депутата, Россия сорвала планы Украины, и Киеву придется участвовать в новых переговорах в Стамбуле, полностью приняв повестку Москвы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что страны-члены Европейского союза продолжат давить на Украину, извращая предложения России, в надежде сорвать урегулирование конфликта.

