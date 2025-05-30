Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:59, 30 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл планы Украины перед новой встречей в Стамбуле

Депутат Дубинский: Украина хотела вынудить РФ изменить условия меморандума
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, раскрыл планы Украины перед новой встречей в Стамбуле. Он написал в Telegram-канале, что Киев хотел вынудить Россию изменить условия меморандума о прекращении огня, обнародовав его до переговоров.

«Идея была в том, чтобы получить от РФ проект меморандума о прекращении огня, слить его в прессу, получить от "коалиции желающих" публичную рекомендацию его не подписывать, заявить о неприемлемости условий и перебросить проблему на (президента США Дональда) Трампа», — выразил мнение нардеп.

Дубинский добавил, что теперь Киеву придется участвовать в новых переговорах в Стамбуле, принимая российскую повестку.
По мнению депутата, Россия сорвала планы Украины, и Киеву придется участвовать в новых переговорах в Стамбуле, полностью приняв повестку Москвы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что страны-члены Европейского союза продолжат давить на Украину, извращая предложения России, в надежде сорвать урегулирование конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Либо ты терпила, либо провокатор». Отказавшихся идти на штурм бойцов СВО обвинили в провокации после видео с костылями

    В США заявили о неготовности Зеленского к миру на Украине

    Трамп отреагировал на пощечину Макрону

    Назван самый убыточный клуб РПЛ

    Депутат Рады раскрыл планы Украины перед новой встречей в Стамбуле

    Названо грозящее политической смертью Европе явление

    В России предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

    Президент Польши выступил против украинских бандеровцев

    Подросток узнал секрет и убил всю семью

    В России объяснили причины невозможности сместить Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости