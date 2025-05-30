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21:20, 30 мая 2025Мир

В России заявили о новых планах ЕС сорвать урегулирование конфликта на Украине

Мирошник: ЕС продолжит давить на Украину, извращая предложения России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Страны-члены Европейского союза (ЕС) продолжат давить на Украину, извращая предложения России, в надежде сорвать урегулирование конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале «Специально для RT».

«Европейцы, скорее всего, будут и дальше давить на Украину, извращать те предложения, с которыми выступает Россия. Для чего? Чтобы не допустить урегулирования. Они будут пытаться сами встроиться в процесс в качестве непосредственных участников, но все с той же целью — не допустить мирных договоренностей», — подчеркнул Мирошник.

Он отметил, что ЕС, даже не зная текста российского меморандума и не имея его на руках, пытается его заранее опорочить и заявить о «каких-то нарушениях процедуры».

Ранее стало известно, что США не планируют направлять свою делегацию на переговоры России и Украины в Стамбуле. При этом отмечается, что глава Белого дома Дональд Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования украинского кризиса.

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