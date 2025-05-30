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09:42, 30 мая 2025Культура

Дочь Заворотнюк обратилась к ушедшей год назад матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что ей не хватает матери
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к матери в годовщину ее ухода. Публикацию она разместила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Так хочется многое тебе рассказать, познакомить тебя с твоим внуком, услышать твой голос, смех. Ты несла столько радости и дарила столько тепла», — написала Заворотнюк, подчеркнув, что ей всегда будет не хватать матери. Девушка сопроводила текст архивной фотографией, на которой обнимает артистку.

Ранее сообщалось, что родные и близкие актрисы приехали на кладбище в годовщину ее ухода.

В 2020 году стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили глиобластому — рак головного мозга. Сообщалось, что она прошла через несколько операций и курсов химиотерапии, однако лечение не дало результатов. Актрисы не стало в мае 2024-го, ей было 53 года.

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